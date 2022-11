Cigana prevê atentado a ministro do STF e a um 'grande líder brasileiro'

Cigana Sara Zaad fez previsões para os dois últimos meses do ano (foto: Reprodução)

Em tiragem de cartas sobre os últimos meses do ano no Brasil, a cigana Sara Zaad — conhecida vidente das redes sociais que chegou a prever a pandemia de covid-19 — analisou a espiritualidade ao redor do Brasil e apontou possíveis atentados e tragédias que podem ocorrer ainda em 2022.

No começo do vídeo, a cigana afirma que as cartas estão falando diretamente da saúde e que não envolvem o grande alerta do país das novas variantes da covid-19 que já foram reportadas. "Eu vejo outros problemas envolvendo a saúde pública." Segundo Sara Zaad, podem ser doenças como dengue e chicungunha.

Sobre o período pós-eleitoral marcado pela tensão que está ocorrendo no país, Sara afirma que ainda não está perto de acabar. Ela diz que, por conta do cenário, haverá um atentado contra uma figura importante do Supremo Tribunal Federal (STF), mas que não necessariamente causará morte. "Vamos ver uma pessoa atentar contra um membro do STF", indica ela.

A cigana sugere ainda que, até março de 2023, o país vivenciará "coisas absurdas" relacionadas às divergências de ideias e da polarização vigente no Brasil. "Com esse atentado à figura importante (do STF) veremos ações serem tomadas mais rigorosamente", afirma ela também.

Outro detalhe relatado por ela é de brigas no Senado e na Câmara dos Deputados e possíveis traições. "Um entregado o outro, entregando esquemas (de corrupção)", aponta. Ela também prevê um atentado a uma grande liderança brasileira. "Algumas lideranças no Brasil têm que tomar muito cuidado como conduzem e com quem dividem a sua vida porque vejo um conflito grande e traições que serão até mesmo absurdas", garante ela.

Previsões para os famosos

Segundo a cigana, um grande nome do cenário artístico brasileiro do sexo masculino e que nasceu no Nordeste vai morrer. "Vamos ainda esse ano perder muitas pessoas relevantes em termos de arte", prevê ela. Ela indica ainda que tem muita chance de ser um artista relacionado à música.

Sobre essa perda, a cigana pontua que pode ocorrer por um meio de transporte grande, tanto terrestre quanto aéreo. "Infelizmente, teremos um acidente que causará a morte um artista brasileiro", alerta.

Em 2022, também terá anúncios de casamento de celebridades. "Vão acabar tomando conta das redes virtuais", garantiu. Ela também cita um escândalo de assédio sexual envolvendo uma pessoa ligada ao esporte.