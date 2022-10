'Notícias não são boas': cigana faz previsões para o segundo turno e 2023

A cigana diz que não duvida da vitória de Lula, mesmo que muito apertada (foto: Reprodução/YouTube Previsões para o Brasil e o Mundo por Sara Zaad) Em tiragem de cartas para ver a energia envolta no fim do período eleitoral e que consequências a escolha para presidente pode trazer para o Brasil em 2023, a cigana Sara Zaad - conhecida vidente das redes sociais que chegou a prever a pandemia de COVID-19 - comentou sobre quem tem mais chances de vencer as eleições em 30 de outubro.





"Há a possibilidade dos brasileiros conseguirem mudanças nos próximos dias. Aqui me fala de muita confusão, incêndios provocados, brigas demasiadas e situações que fogem o nosso controle", afirmou a cigana.

Ela disse ainda que vê um massacre de um grupo e que arbitrariedades continuarão a ser vistas. "Nós estamos no fundo do poço, no buraco e para sair desse buraco será preciso que nós, brasileiros, lutemos bastante", pontuou.





Ela diz que vê perdas para o Brasil também. "Perdas de direitos, de poder de compra e, principalmente, tudo o que foi feito agora trará para nós brasileiros motivos para nos questionarmos de onde chegamos, o quanto fomos incapazes de fazer diferente", declarou.





Segundo Sara Zaad, "as notícias não são muito boas" e o segundo turno será muito difícil. "Mesmo com uma vantagem, mesmo que pequena, de Luiz Inácio Lula da Silva, eu vejo que muitas arbitrariedades tomarão conta do nosso Brasil em relação ao segundo turno."





A cigana salienta ainda que o Brasil verá muitas manifestações de funcionários públicos ativos e profissionais da educação que vão lutar contra "as arbitrariedades do Brasil".





Quem vai vencer as eleições?

Ao observar as cartas, Sara demonstra que confia no outro vídeo que fez falando na vitória de Lula no primeiro turno das eleições. "A espiritualidade não erra. Eu posso errar em interpretar aqui, já que eu vejo a foto das energias do momento", explica.





Ela diz que não duvida da vitória do ex-presidente, mesmo que muito apertada. No entanto, adianta que existe um risco de que tentem impedir ele de chegar novamente ao Palácio do Planalto.





A cigana confirma que existe um líder importante correndo risco de vida, mesmo que não seja antes das eleições e faz um alerta sobre como os ideias de Jair Bolsonaro, que concorre à reeleição, permanecerá mesmo após ele deixar o poder. "O Bolsonaro sai da Presidência, mas o bolsonarismo fica", prevê ela.





Ela vê nas cartas também que os brasileiros celebrarão uma vitória. No entanto, faz um alerta. "Luiz Inácio Lula da Silva sendo eleito, terá muitas dificuldades", afirma ela ao mostrar a carta da cobra e relacioná-la ao desafio de ter muita oposição nas cadeiras do congresso. "O povo vai às ruas, para fazer com que ele governe, para que ele consiga desfazer as m*****, as tragédias que o atual governo fez", garantiu.





Sara Zaad garante que ainda em 2022 muitos hospitais fecharão as portas por "falta de profissionais, falta de material básico para trabalhar, falta de insumos".





Ela vê ainda um aumento de doenças psicologias acima da média. "O Brasil e todos os brasileiros vão chorar lágrimas de sangue." Muito emocionada, a cigana afirma que as previsões são muito tristes e que dói passar essas informações por amar o Brasil.