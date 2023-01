Ibaneis Rocha é alvo de mandado de busca e apreensão pela PGR

Ibaneis Rocha está afastado do governo do Distrito Federal desde o dia 8 de janeiro (foto: Pedro Ladeira/Folhapress)





Ibaneis Rocha e Fernando Oliveira são investigados no inquérito que apura a conduta de autoridades durante os atos terroristas que aconteceram na Praça dos Três Poderes no último dia 8 de janeiro.





Ibaneis Rocha está afastado do governo do Distrito Federal desde o dia 8 de janeiro e, a princípio, seguirá afastado por 90 dias.

O governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, é alvo de mandado de busca e apreensão na tarde desta sexta-feira (20/1). A Procuradoria-Geral da República (PGR) é responsável por cumprir cinco mandados contra Ibaneis e também contra o ex-secretário executivo de Segurança Pública do DF, Fernando de Souza Oliveira. A Polícia Federal (PF) também participa da operação. Mandados também estão sendo cumpridos no Palácio do Buriti.