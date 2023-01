PF prende em MG e mais cinco estados suspeitos de terrorismo

Golpistas invadiram o Congresso Nacional no último dia 8 e depredaram as sedes do governo federal (foto: Reprodução/Agência Brasil) A Polícia Federal (PF) atua, na manhã desta sexta-feira (20/1), em seis estados, dentre eles Minas Gerais, com o objetivo de identificar cidadãos que participaram, financiaram ou apoiaram os atos terroristas que levaram à depredação do Congresso Nacional, em Brasília, no último dia 8 de janeiro.









A PF atua em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.





A Polícia Federal disse a reportagem do Estado de Minas que, dos mandados de prisão expedidos, apenas um é para Minas Gerais. A operação ocorre na capital mineira.

Outros dois mandados de prisão são para o Distrito Federal; um para a capital do Rio de Janeiro; um para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul; e três para São Paulo, na capital do estado e em Campinas.

"Os fatos investigados constituem os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido", explicou a PF.

Ainda segundo a PF, essa é a primeira fase da 'Operação Lesa Pátria', que será permanente, "com atualizações acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas".

A Polícia Federal pede que os cidadãos colaborem com as investigações e, caso tenha alguma informação que possa ajudar a identificar pessoas que participaram do ato golpista, encaminhe ao e-mail: denuncia8janeiro@pf.gov.br.