PF cumpre mandado de busca contra suspeitos do Pará de apoiarem terrorismo

Extremistas invadiram e depredaram o Congresso Nacional no dia 8 de janeiro (foto: Ed Alves/CB)



A Polícia Federal (PF) cumpre oito mandados de busca e apreensão contra seis suspeitos do estado do Pará de financiarem os atos terroristas que levaram à depredação do Congresso Nacional, em Brasília, no último dia 8 de janeiro.









De acordo com o órgão, "eles são suspeitos de aderir, coordenar ou financiar o movimento antidemocrático que invadiu e vandalizou os prédios do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional".





A investigação começou a partir de postagens em redes sociais de participantes do ato terrorista.





As postagens tinham dois objetivos principais: organizar caravanas de todas as regiões do país para Brasília, "tomar" o Congresso Nacional, e assim instalar uma intervenção militar. E também para fazer novas obstruções em rodovias federais e ataques a refinarias, portos e aeroportos nos estados.

"A Polícia Federal monitorou grupos de excursão que partiram de Belém rumo à Capital Federal, que tinham intuito de criar desordem e invasões a prédios públicos, inclusive com possíveis ataques a órgãos e empresas no Pará", informaram.





"Verificou-se intensa participação de alguns extremistas que se associaram de maneira estável e permanente para incitarem publicamente o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, através do encaminhamento de mensagens pelas redes sociais", detalhou a PF.

Buscas e apreensão de terroristas

A PF também cumpre oito mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão com o objetivo de identificar terroristas que atacaram o Congresso Nacional. A PF atua em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.