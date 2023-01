Lula sobre trabalhadores de aplicativos: 'Não são microempreendedores'

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fala que não interessa ao país ter uma sociedade de miseráveis e que devemos garantir "o mínimo necessário" (foto: Reprodução/GloboNews)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que quem trabalha com aplicativos não é microempreendedor pois não há quem garanta ações de seguridade social para a classe. A fala foi sucedida por uma afirmação de que o governo deve criar uma comissão com sindicalistas e empresários que visa a uma estrutura sindical no qual "as pessoas se sintam representadas"."Esses trabalhadores de aplicativo pensam que são microempreendedores. Mas não são. Eles têm problema de seguridade social. Quem tem que garantir isso é o estado brasileiro", afirmou o presidente.

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontaram que, no terceiro trimestre de 2022, 1,7 milhão de pessoas faziam uso de aplicativos para trabalhar. Neste grupo estão incluídos motoristas, taxistas e entregadores em motos e bicicletas.



"O empresário não ganha muito dinheiro porque ele trabalhou. Ele ganha muito dinheiro porque os trabalhadores dele trabalharam. O que nós queremos é apenas uma contrapartida social. Não interessa a gente ter uma sociedade de miseráveis, nós queremos ter uma sociedade de classe média. Queremos que a pessoa tenha poder de consumo, possa viajar, comprar uma casa, comprar um carro... É o mínimo necessário que nós precisamos garantir para as pessoas", afirmou Lula.