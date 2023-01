Vidente Sulamita prevê o futuro de Bolsonaro e diz que ele não será preso

A cigana Sulamita fez dois jogos simultâneos de nove cartas com dois baralhos distintos (foto: Reprodução/Youtube Luz de Cigana Sulamita)

Após os atos antidemocráticos que ocorreram em Brasília em 8 de janeiro, Sulamita — conhecida cigana das redes sociais — fez um vídeo revelando o que pode ocorrer com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tanto na vida pública quanto em seu relacionamento com Michelle.Na tradicional forma de leitura, a cigana fez dois jogos simultâneos de nove cartas com dois baralhos distintos.A primeira informação que revelou foi que o casamento de Bolsonaro e Michelle seguirá intacto, mesmo após rumores de uma possível separação. "A carta da 'Família', do 'Coração', da 'Aliança', a carta do 'Cão', ou seja um casamento que permanece leal e fiel", garantiu.Ela também mostrou a carta do 'Cavaleiro' que também reforça que o casamento dos dois seguirá. "As cartas estão bem claras", pontuou ela também.

Sobre uma eventual prisão de Bolsonaro — uma vez que o ex-presidente foi incluído na investigação que apura os atos terroristas que ocorreram nas sedes dos três poderes em 8 de janeiro —, a cigana indicou que não ocorrerá.



"A carta do 'Diabo' e do 'Louco' são essas pessoas agindo em prol de prejudicá-lo", explica Sulamita. Ela indica que a carta dos Amantes representa a fé dos apoiadores de Jair Bolsonaro. As cartas da 'Força' e do 'Julgamento' também estão relacionadas.



Na sequência ela mostra as cartas da 'Lua', que representa a espiritualidade, a 'Roda da Fortuna' que simboliza o fim de ciclos, o 'Ermitão', que indica a Fé de todos e a carta da 'Justiça'.



"Não, ele não vai preso, embora venha coisa por aí. Pela energia que eu sinto aqui e claramente pelo jogo aberto, eles vão fazer várias artimanhas. É tudo armação dessas pessoas que estão sobre influência e ligadas em comunhão com o maligno, no entanto, não vejo elas tendo em êxito em relação a ele ser preso", insistiu ela.





Bolsonaro de volta à presidência?

Sobre um retorno de Bolsonaro à presidência do Brasil, Sulamita previu que ele não voltará. Ela mostrou a carta do 'Navio', que representa onde ele está (no exterior) e a casa da 'Montanha' — que representaria uma espécie de ação de Bolsonaro para 'limpar' o país, segundo a cigana. "Ele está agindo em prol de sua própria defesa", afirmou ela.Por fim, a cigana mostrou as cartas dos 'Caminhos' e do 'Sarcófago', que representam o final de um ciclo e o início de outro. "Ele está colaborando por detrás dos bastidores para colocar ordem na casa, mas não volta", previu ela.