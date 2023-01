Habeas corpus preventivo de Bolsonaro será definido por Lewandowski

Por sorteio, Ricardo Lewandowski foi sorteado para decidir sobre o habeas corpus preventivo de Jair Bolsonaro (PL) e Anderson Torres (foto: Pedro Ladeira/Folhapress)

O pedido de habeas corpus (HC) preventivo a Anderson Torres e Jair Bolsonaro (PL) que está no Supremo Tribunal Federal (STF) será decidido pelo ministro Ricardo Lewandowski. A ação foi distribuída no início da noite desta segunda-feira (16/01), após ser protocolada no último sábado (14/1), antes da prisão de Torres.Como o ex-secretário de Segurança do DF e ex-ministro de Bolsonaro está preso, o objeto do processo fica prejudicado, ao passo em que o mérito acerca do ex-presidente da República poderá ser julgado. Não há pedido de prisão, até pelo menos as 18h20 desta segunda, contra Bolsonaro.

A tendência é de que a decisão do ministro seja contra a hipótese de concessão de liberdade preventiva a Bolsonaro. Não há, regimentalmente, prazo para que o ministro decida.



Na última sexta-feira (13/1), o Ministério Público Federal (MPF) pediu que Bolsonaro fosse incluído no inquérito sobre os atos criminosos do último dia 8, por suposta incitação a extremistas. A sinalização do Supremo foi positiva.



Como a petição requer também o fim da investigação sobre os crimes de apoiadores do ex-presidente, Alexandre de Moraes, relator de matérias correlatas, ficou impedido de acumular o caso do HC preventivo, sendo então a peça distribuída, por sorteio, a Ricardo Lewandowski.