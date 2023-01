Câmara: Lincoln Portela não vai tentar reeleição para vice-presidente

Portela (foto) é deputado federal desde 1999 (foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados)

O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Lincoln Portela (PL-MG), não vai tentar a reeleição ao cargo. A chapa liderada pelo presidente Arthur Lira (PP-AL) terá outro candidato à vaga que o parlamentar mineiro ocupa desde maio do ano passado.Portela confirmou ao, nesta segunda-feira (16/1), que não fará parte da Mesa Diretora do Parlamento na próxima legislatura. O mandato dele na vice-presidência acaba neste mês. A eleição ocorre em 1° de fevereiro, data da posse dos integrantes da nova composição da Câmara.O mineiro assumiu a vice-presidência após o antigo ocupante do posto, Marcelo Ramos (PSD-AM). Outrora filiado ao PL, Ramos deixou a sigla depois da filiação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como o entendimento na Câmara era de que o segundo posto mais importante da Mesa Diretora pertencia, na verdade, ao PL, e não ao deputado, uma eleição suplementar foi realizada

"Havia saído o primeiro vice-presidente, e era natural que isso acontecesse. O partido me indicou. Fui cumprir minha missão, que termina em 31 de janeiro", disse Portela, ao explicar a conjuntura atual.



A composição da direção da Câmara dos Deputados tem outro deputado de Minas Gerais: Odair Cunha (PT), o 3° secretário. Ele assumiu o posto em circunstâncias parecidas às de Portela. Isso porque Marília Arraes (PE) se mudou dos quadros petistas para o Solidariedade.



A tendência é que Lira conte com amplo apoio partidário no pleito interno da Câmara. PT, PCdoB, PV e PSB, siglas com parlamentares à esquerda, anunciaram, no fim do ano passado, apoio à reeleição do político do PP.

Liberais terão a maior fatia da bancada mineira



A partir do mês que vem, o PL terá 11 dos 53 deputados eleitos por Minas. A legenda será dona da maior bancada partidária do estado em Brasília (DF). Entre os representantes da sigla, está Nikolas Ferreira, vereador de Belo Horizonte e parlamentar de melhor desempenho em todo o Brasil, com mais de 1,4 milhão de votos.



Um dos decanos da Câmara, Lincoln Portela é deputado federal desde 1999.

