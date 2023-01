Damares nega ligação com acusado de tentar explodir aeroporto de Brasília

"Repudio todas as tentativas levianas de associar minha imagem às ações dele e do grupo do qual faz parte”, afirmou a senadora eleita

“O referido jornalista não era meu assessor direto. Trabalhou na área de comunicação da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente que, inclusive, funcionava em prédio diferente do Gabinete Ministerial”, escreveu a ex-ministra de Bolsonaro.

Além disso, Damares repudiou os ataques terroristas em Brasília. “Condeno atos de vandalismo, depredação do patrimônio público e de violência que coloque em risco a vida humana ou a sua integridade física.”

O jornalista teve a prisão determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes por sua participação e organização em atos antidemocráticos, em 2021, retirou a tornozeleira eletrônica que o monitorava em liberdade assistida e, desde então, segundo a polícia, está foragido.

Invasão aos Três Poderes

Também na segunda, os acampamentos de bolsonaristas golpistas foram enfim desmontados após ordem do STF. Mais de 1,2 mil foram detidos em Brasília. Concentrações também foram desfeitas em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outras capitais. Na maioria dos casos, sem confrontos.





Até o momento, as investigações avançam e miram os financiadores dos ataques. O governo diz que pessoas de ao menos 10 estados bancaram ataques.

No último dia 10/1), Wellington Souza se tornou alvo de uma ação penal por crime de explosão, junto de de Alan Diego dos Santos Rodrigues e Washington de Oliveira Sousa - que chegou a ser preso e confessou a montagem da bomba que explodiria no aeroporto de Brasília.Vestidos de verde e amarelo, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF) no domingo, 8/1. Estima-se que 4 mil pessoas participaram da ação em Brasília. Até terça-feira (10/1), cerca de 1.200 estavam detidas no QG do Exército.Inconformados com a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os bolsonaristas ocuparam os Três Poderes para pedir um golpe militar. Foram quebrados objetos históricos, obras de arte, móveis e vidraças. Houve invasão a gabinetes e roubo de documentos e armas.Após o ataque, o presidente Lula decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Horas depois, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu afastar Ibaneis Rocha do governo do DF por 90 dias Na segunda-feira (9/1), Lula e representantes de todos os estados fizeram reunião pela democracia. Depois, caminharam juntos do Planalto ao STF.