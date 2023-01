Anderson Torres passa por audiência de custódia neste sábado (14/1)

Ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL), Anderson Torres, é preso em Brasília (foto: EVARISTO SA / AFP)

O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL), Anderson Torres, preso na manhã deste sábado (14/1), passará por audiência de custódia por videoconferência às 12h30, no Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal.

A audiência será presidida pelo desembargador Airton Vieira, chefe do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e só após a sessão, será definido o local da prisão definitiva.

A prisão preventiva de Torres foi decretada na terça-feira (10/1) pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele é acusado de omissão nos atos de vandalismo que terminaram com a depredação das sedes dos Três Poderes, no último domingo (8/1).

De férias em Orlando, nos Estados Unidos, Torres desembarcou no Aeroporto Internacional de Brasília por volta das 7h20 e recebeu voz de prisão no hangar da Polícia Federal. Em seguida, foi levado do aeroporto para o 4º batalhão da Polícia Militar do DF, onde permanece provisoriamente.

Na quinta-feira (12/1), a Polícia Federal divulgou que, durante operação de busca e apreensão na casa de Torres, foi encontrada uma minuta — versão prévia de um decreto presidencial — que previa a decretação de um Estado de Defesa nas sedes de tribunais eleitorais, que poderia ser usado para uma tentativa de golpe e de alterar o resultado das eleições de 2022.