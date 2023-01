Anderson Torres é escoltado pela polícia antes de embarcar rumo ao Brasil

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, embarcou hoje no aeroporto de Miami, Estados Unidos, rumo ao Brasil.





Anderson Torres tinha retornado à chefia da Secretaria de Segurança Pública do DF no dia 2 de janeiro. Ele estava nos Estados Unidos quando bolsonaristas radicais invadiram os prédios dos Três Poderes.

A Polícia Federal encontrou na residência de Torres uma minuta (proposta) de decreto para o então presidente Jair Bolsonaro (PL) instaurar estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O objetivo, segundo o texto, era inverter o resultado da eleição, em que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu vencedor. Tal medida seria inconstitucional. O documento foi encontrado no armário do ex-ministro durante busca e apreensão na última terça-feira.

A PF vai investigar as circunstâncias da elaboração da proposta. O material tem indicação de ter sido feito após a realização das eleições e teria o objetivo de apurar abuso de poder, suspeição e medidas ilegais adotadas pela presidência do TSE antes, durante e depois do processo. De acordo com fontes ouvidas pela Folha de S.Paulo, o documento cita o restabelecimento imediato da lisura e correção da eleição de 2022. O esboço de decreto tem três páginas e foi feito em computador.

