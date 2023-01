Torres diz que vai voltar e se apresentar à Justiça após ordem de prisão

Ex-Secretario de Segurança do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres teve sua detenção decretada pelo ministro Alexandre de Moraes (foto: REUTERS/Adriano Machado)

O ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro (PL) e secretário exonerado do Distrito Federal, Anderson Torres, se pronunciou pela primeira vez após a determinação do ministro Alexandre de Moraes — do Supremo Tribunal Federal — pela a prisão do ex-secretário. Torres afirmou que vai interromper as férias com a família nos Estados Unidos e se entregar à Justiça. A declaração foi feita por Torres pelo Twitter."Recebi notícia de que o Ministro Alexandre de Moraes do STF determinou minha prisão e autorizou busca em minha residência. Tomei a decisão de interromper minhas férias e retornar ao Brasil. Irei me apresentar à justiça e cuidar da minha defesa”, disse.“Sempre pautei minhas ações pela ética e pela legalidade. Acredito na justiça brasileira e na força das instituições. Estou certo de que a verdade prevalecerá”, completou.Anderson Torres era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal durante os atos terroristas na Praça dos Três Poderes, no domingo (8/1). Ele está nos Estados Unidos e, conforme apurado pela reportagem, se encontrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro em Orlando. Durante os atos, o governador Ibaneis Rocha (MDB) demitiu Torres.

Foi o novo diretor-geral Andrei Rodrigues que solicitou à Moraes a prisão de Anderson Torres. Antes de assumir o Ministério da Justiça no mandato de Bolsonaro, Torres foi cogitado para exercer a função máxima na Polícia Federal, onde é delegado.



A residência do ex-secretário, no Jardim Botânico, foi alvo de busca e apreensão por agentes da Polícia Federal.

Ex-comandante da PMDF preso

Além dele, Alexandre de Moraes determinou a busca e apreensão e a prisão do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), coronel Fábio Augusto Vieira. Durante os atos de domingo, ele chefiava a equipe da corporação.O militar foi exonerado do cargo nesta segunda-feira (9/1) pelo interventor federal na segurança pública do Distrito Federal, o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli.