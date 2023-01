Mineiro de 73 anos é suspeito de subornar policial durante ato em Brasília

Manifestantes invadiram e deixaram um rastro de destruição e vandalismo em prédios da Praça dos Três Poderes (foto: Ton Molina /Fotoarena/Folhapress)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante o empresário mineiro Julio Cesar de Oliveira Ciscouto, de 73 anos, suspeito de tentar subornar um agente, durante os ataques terroristas realizados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Praça dos Três Poderes, em Brasília, nesse domingo (8/1).O empresário teria ofertado R$ 5 mil a um policial civil para que seu telefone não fosse apreendido. O pagamento, segundo informado pela PCDF, seria realizado pela filha de Julio Cesar, que reside em Belo Horizonte.O advogado do suspeito, Jean Garcia, afirmou que a fala do empresário foi mal interpretada pelo policial e que o valor "tratava-se de necessidade para contratação de advogado para o ato" e que "pela má-interpretação do agente, ele resolveu autuá-lo".

Garcia afirmou que a inocência do cliente será provada nos autos processuais. De acordo com o advogado, seu cliente foi levado pela Polícia Civil para o Centro de Detenção Provisória de Brasília.

Os ataques que deixaram um rastro de destruição no Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal foram realizados por bolsonaristas inconformados com o resultado das eleições de outubro de 2022, responsável por eleger Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Os manifestantes chegaram a passar mais de dois meses em frente a quartéis militares em diversos estados, e alguns chegaram a fechar estradas federais e estaduais.

Leia a íntegra da nota da Polícia Civil: