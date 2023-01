Gasto de Bolsonaro em padaria pagaria 1 tonelada de comida em BH

Gastos de Bolsonaro com cartão corporativo da presidência foram revelados (foto: EVARISTO SA / AFP) A lista detalhada dos gastos do cartão corporativo de Jair Bolsonaro (PL) foi disponibilizada nesta quinta-feira (12/1) via LAI (Lei de Acesso à Informação). A quebra do sigilo de 100 anos imposto pelo ex-presidente trouxe à tona altos gastos pontuais em padarias, em transações que ultrapassam a marca dos R$ 50 mil.





De acordo com pesquisa feita pelo site Mercado Mineiro em julho de 2022, o preço médio do quilo de comida em restaurantes de Belo Horizonte era de R$ 52,45, o que permite dizer que, em um dia, Bolsonaro gastou dinheiro suficiente para servir mais de 1.170 quilos em estabelecimentos da capital mineira. A mais alta delas aconteceu em 3 de janeiro do ano passado, quando uma padaria de São Francisco do Sul-SC recebeu R$ 61.710,67 saídos do cartão corporativo da presidência.De acordo com pesquisa feita pelo site Mercado Mineiro em julho de 2022, o preço médio do quilo de comida em restaurantes de Belo Horizonte era de R$ 52,45, o que permite dizer que, em um dia, Bolsonaro gastou dinheiro suficiente para servir mais de 1.170 quilos em estabelecimentos da capital mineira.





Os gastos com cartão corporativo em padarias ultrapassaram a casa dos R$ 30 mil em outras seis oportunidades. Em um estabelecimento na Zona Sul do Rio de Janeiro-RJ foram gastos R$ 55 mil em uma única oportunidade , em maio de 2019. O mesmo local aparece outras 19 vezes na lista de gastos de Bolsonaro, somando mais de R$ 360 mil no total das transações.

Entre os maiores gastos em padarias estão R$ 45,7 mil em fevereiro de 2022 em Assú-RN; R$ 35,7 mil em abril de 2022 em Porto Seguro-BA; R$ 34,8 mil em junho de 2021 em Marabá-PA; e R$ 30 mil em outubro de 2020 em São Luís-MA.





Ao todo, os gastos com alimentação descritos na lista de compras do cartão corporativo somam R$ 10,3 milhões entre 2019 e 2022.