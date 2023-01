Cartão corporativo: Bolsonaro gastou R$ 13,6 milhões em hospedagem

Divulgação atende pedido de dezembro de 2022 feito pela Lei de Acesso à Informação (LAI) (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Os dados do cartão corporativo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foram divulgados na noite desta quarta-feira (11/1) e mostram que o então chefe do Executivo gastou ao menos R$ 27,6 milhões durante os quatro anos de mandato.