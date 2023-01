'É do povo brasileiro': internet resgata fala de Dilma sobre bens públicos

Dilma mostrando seu cuidado com o patrimônio público. pic.twitter.com/LeIe6uMr9f %u2014 Daniel Ribeiro (@DanielRibeiro) January 8, 2023

Terroristas bolsonaristas destruíram parte do acervo artístico e arquitetônico do Palácio do Planalto, no último domingo (8/1). São pinturas, esculturas e móveis vandalizados, que, segundo levantamento preliminar da Presidência, representam um prejuízo de R$ 8,5 milhões.

Enquanto o governo federal faz as contas do estrago da invasão bolsonarista, as redes sociais apontam como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não impediu os ataques. Além disso, na última semana, a primeira-dama Janja Lula da Silva apontou estragos deixados pela última gestão em obras de arte e mobiliário do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República.

Para completar, os internautas resgatam uma entrevista da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em que ela falava do cuidado que tinha com o acervo da morada dos líderes do Executivo brasileiro. Ela, que morava com o neto Gabriel, então criança, contou, em entrevista ao jornal O Globo, em 2014, como era a relação.

“São tantas obras de arte aqui... Às vezes, o Gabriel tenta mexer em alguma, e eu digo: “Não, meu filho, aí não pode mexer”. Aí ele me pergunta a razão, e eu respondo: “Não pode mexer porque isso não é da vovó. Isso pertence ao povo brasileiro”. Pois de tanto eu falar que isso é do povo brasileiro, que aquilo é do povo brasileiro, ele já está até com medo desse tal de povo brasileiro”, disse, há oito anos.

As imagens do momento, que foram exibidas pelo Fantástico, da TV Globo, também foram resgatadas pela internet, que clama o “cuidado de Dilma com o Patrimônio Público”. “A diferença entre nós e eles”, comentou um internauta, comparando a destruição bolsonarista com a fala de Dilma.

Em entrevista, Dilma disse como era difícil morar em um palácio com o neto, Gabriel, e que não deixava o pequeno tocar no acervo do Alvorada (foto: DIDA SAMPAIO/AE DF - 25/5/2012)

“Do fundo do meu coração, sem falar sobre partido, sobre esquerda ou direita, a consciência política e de respeito que ela tinha e tem pelo Brasil e pelo povo brasileiro é exemplar”, apontou outro perfil. Entre os comentários, muitos exaltam a figura de Dilma, tanto como política quanto mãe e avó.