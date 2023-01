MPF instaura inquérito contra Jovem Pan por divulgar fake news

MPF informou que realizou levantamento ao longo dos últimos meses e detectou que a Jovem Pan, a princípio, tem veiculado 'sistematicamente fake news' (foto: Jovem Pan/Reprodução) O Ministério Público Federal instaurou, nesta segunda-feira (9/1), um inquérito para apurar a conduta da rede Jovem Pan pela disseminação de notícias falsas a respeito das instituições brasileiras em potencial para “incitar os atos antidemocraticos”.





De acordo com MPF, o foco da investigação será a veiculação de notícias falsas e comentários abusivos pela emissora, sobretudo contra os Poderes constituídos e a organização dos processos democráticos do país”.





Em nota, o órgão informou que realizou levantamento ao longo dos últimos meses e detectou que a Jovem Pan, a princípio, tem veiculado “sistematicamente fake news e discursos que atentam contra a ordem institucional, em um período que coincide com a escalada de movimentos golpistas e violentos em todo o país”.





Ainda segundo o órgão, na cobertura da invasão ao Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF), os comentaristas da Jovem Pan minimizaram o teor de ruptura institucional dos atos e tentaram justificar as motivações dos criminosos que invadiram e depredaram as sedes dos três Poderes.









Para o MPF, as considerações de descrédito às instituições e ao processo democrático vêm ganhando fôlego na programação da Jovem Pan desde meados de 2022, antes mesmo do início do período eleitoral. “Ataques infundados ao funcionamento das urnas eletrônicas e à atuação de membros do Judiciário foram cada vez mais constantes, acompanhados depois de suspeições sobre o próprio desfecho da eleição”, acusa o MPF.





O MPF também enviou ofício determinando que a Jovem Pan forneça, em até 15 dias, informações detalhadas sobre sua programação e os dados pessoais dos apresentadores e comentaristas dos programas Jovem Pan News, Morning Show, Os Pingos nos Is, Alexandre Garcia e Jovem Pan – 3 em 1.





O documento inclui ainda uma notificação para que a empresa se abstenha de promover quaisquer alterações nos canais que mantém no YouTube, seja a exclusão de vídeos, seja tornar sua visualização restrita, pois todo o conteúdo será objeto de investigação minuciosa.





A investigação avaliará se a Jovem Pan violou direitos fundamentais da população e incorreu em abusos à liberdade de radiodifusão.