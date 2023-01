Marina Silva manda indireta a Salles durante posse: 'Boiadas passaram'

Ao tomar posse como ministra do Meio Ambiente, nesta quarta-feira (4/1), Marina Silva mandou uma indireta a Ricardo Salles, que ocupou o posto de janeiro de 2019 a junho de 2021, quando o Brasil era governado por Jair Bolsonaro (PL). A nova ministra, definida pelo atual presidente Lula (PT), fez referência ao termo "boiada", usado por Salles, para criticar a gestão passada.

"Boiadas passaram no lugar onde deveriam passar apenas políticas de proteção ambiental. O estrago não foi maior porque as organizações da sociedade e os servidores públicos, vários parlamentares que se colocaram à frente de todo esse processo de desmonte e, sobretudo, servidores públicos e também setores do Judiciário, junto a uma sociedade corajosa, se colocaram à frente como verdadeiros anteparos da resistência da luta ambiental brasileira", disse, durante a posse.