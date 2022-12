PM atende ocorrência de ameaça de bomba próximo ao STF

Imagem do artefato divulgada pela Polícia Militar do Distrito Federal (foto: Divulgação/Polícia Militar do Distrito Federal) A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) investiga, no começo desta tarde de sexta-feira (30/12), uma suspeita de bomba próximo ao Supremo Tribunal Federal (STF). O artefato está entre o STF e o Tribunal de Contas da União (TCU) e o Batalhão de Operações Especiais (Bope) está no local.









A última ameaça de bomba ocorreu na quadra 302 do Setor Sudoeste. Os blocos A e B do Edifício Center Park foram evacuados e a área foi isolada após uma mala preta ser deixada do lado de fora do prédio. Um homem suspeito foi confrontado pelos policiais.





Até o momento, entre todas as ocorrências, em duas foi confirmada a presença de explosivos. Em uma delas, dois explosivos foram encontrados embaixo de um caminhão-tanque, próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília. O veículo se dirigia ao terminal. George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos, foi detido por suspeita de envolvimento na tentativa de ataque terrorista. Ele foi preso no Sudoeste com um arsenal de armas e explosivos.





De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), se a tentativa tivesse sido bem sucedida poderia ter levado à morte de, ao menos, 200 pessoas. O ato levou à prisão do empresário bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, 54 anos.





O homem, que veio do Pará até Brasília, foi preso em um apartamento alugado no Sudoeste. No carro dele foi encontrada "grande quantidade de explosivos e armamento" e, no apartamento, havia um arsenal com diversas armas e munições.