Vídeo com avião de Bolsonaro indo embora do Brasil viraliza

Um vídeo que mostra o avião com o presidente Jair Bolsonaro (PL) indo embora do Brasil viralizou na tarde desta sexta-feira (30/12). Com a viagem, Bolsonaro não passará a faixa presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no próximo domingo (1/1).

O avião presidencial decolou para Orlando, nos Estados Unidos, às 14h02 desta sexta-feira, segundo o sistema de monitoramento do tráfego aéreo. Com isso, ao deixar o espaço aéreo brasileiro, ele deixa de ser o presidente do Brasil e o cargo passa para o vice, Hamilton Mourão (Republicanos).

Depois, Bolsonaro deve partir para Miami. Publicação no Diário Oficial da União desta sexta-feira (30/12) autorizou a atuação de cinco assessores em uma "agenda internacional" com Bolsonaro entre o dia 1º de janeiro e 30 de janeiro.

Com isso, Bolsonaro deve ficar fora do país até, pelo menos, 30 de janeiro. Ainda não há informações sobre como e quando será o retorno dele ao Brasil, já que, por ter deixado a presidência, Bolsonaro não poderá mais usar o avião da Força Aérea Brasileira (FAB) — a não ser que Lula autorize.

Bolsonaro não comunicou Hamilton Mourão sobre a saída do Brasil. Com isso, ficará sob responsabilidade de Mourão a passagem de faixa para Lula, tarefa que o vice-presidente já anunciou que não cumprirá. O PT ainda não comunicou como será feita a passagem de faixa para o presidente eleito.

Bolsonaro deve ficar fora do país até, pelo menos, 30 de janeiro (foto: Reprodução/Redes Sociais)