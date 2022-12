Bolsonaro chora em última live: 'Jamais esperava chegar até aqui'

Em sua última live como Presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) se emocionou e chorou ao falar com seus apoiadores. Praticamente em silêncio desde a derrota para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Bolsonaro disse que jamais esperava chegar ao cargo de Presidência.





Em seguida, o presidente voltou a atacar os governos de esquerda, principalmente criticar a ideologia comunista, a qual também foi bastante pontuada durante todo o seu governo e replicada pelos seus apoiadores.





Última live de Jair Bolsonaro como presidente da República foi transmitida nas redes sociais nesta sexta-feira (30/12) (foto: Reprodução/Redes Sociais) "Se cheguei aqui, teve um propósito. No mínimo, atrasar quatro anos o nosso Brasil de mergulhar nessa ideologia nefasta, que não deu certo em lugar nenhum do mundo. Não vai ser no Brasil o primeiro lugar que vai dar certo. Se cheguei, teve um propósito.", disse o presidente Jair Bolsonaro.





Bolsonaro pediu aos seus apoiadores que aqueles que estão tristes com a sua derrota, se coloquem no lugar dele e pensem assim como ele, que fez o melhor".





Em sua transmissão, ele agradeceu o apoio da sua esposa, primeira-dama Michelle Bolsonaro e da sua filha Laura Bolsonaro.

Live de despedida

O último discurso de Bolsonaro como presidente foi transmitido através das redes sociais, na manhã desta sexta-feira (30/12). Suas lives que eram realizadas semanalmente tiveram um fim após a derrota para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Bolsonaro foi eleito em 2018 e se tornou o 38º presidente do Brasil.

Em uma das eleições mais polarizadas do país, Lula foi eleito presidente do Brasil pela terceira vez com 60.341.333 votos, o equivalente a 50,9% dos válidos.

No dia 1º de janeiro de 2023, ele assume o terceiro mandato não consecutivo à frente do Palácio do Planalto.