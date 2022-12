Bolsonaro: 'Falta de liberdade que estamos vivendo prejudica a democracia'

Em sua última live como Presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) voltou a alegar que estamos sendo privados da liberdade de expressão no Brasil e que isso prejudica a democracia do país. Durante todo o seu mandato, a liberdade de expressão foi pautada como um dos principais objetivos do seu governo, mas que foi acompanhada de diversas fake news e alegações sem comprovação, especialmente durante a pandemia da COVID-19.









Em seu discurso de despedida, ele disse que a "falta de liberdade" que estamos "vivendo" vai prejudicar o país ao longo dos anos. Durante a transmissão, Bolsonaro usou o momento para relembrar as polêmicas do seu governo diante da conduta da pandemia, que foi bastante criticada e chegou a ter uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instalada para apurar ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da pandemia.





Em momentos de alta taxa de transmissão da doença, Bolsonaro chegou a imitar pessoas com falta de ar, recomendar remédios sem eficácia comprovada para o tratamento da doença, o "Kit COVID", mas que para ele se trata de "liberdade de expressão".





"Eu vejo hoje uma nação que está com medo de mandar um zap (sic), de tecer um comentário, mandar um emoji, a discutir algum assunto, como fomos proibidos de discutir a questão da COVID. Você não podia falar sobre COVID. Tudo era 'não existe comprovação científica'.", disse Bolsonaro.





"Em 2020 li um trecho da revista Exame, que falava sobre COVID e HIV, eu li duas linhas da revista e estou sendo processado, tô sendo tratado como criminoso. A revista que mostrou isso aí", completou.





Campanha eleitoral





Jair Bolsonaro em última live como Presidente da República (foto: Reprodução/Redes Sociais) Durante a campanha eleitoral, acusações contra Lula foram feitas muitas vezes através de informações falsas. Com isso, diversos conteúdos foram removidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não só de Bolsonaro, mas como também de aliados.





Na época, o presidente chegou a atacar o sistema eleitoral e questionar as urnas eletrônicas. "Hoje em dia, se você falar de urna, você também tem problemas sérios. Se você for parlamentar pode perder seu mandato. As nossas liberdades estão sendo tolhidas. Nós temos que lutar contra isso", disse o presidente.