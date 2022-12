Lula publica música: 'Tá na hora do Jair embora'

Lula (foto) ironizou a saída de Bolsonaro do país (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou no Twitter, nesta sexta-feira (30/12), um clipe da canção "Tá na hora do Jair embora". A postagem foi feita pouco mais de uma hora após o presidente Jair Bolsonaro (PL) embarcar em um avião que partiu de Brasília (DF) rumo a Miami, nos Estados Unidos.A viagem confirma a intenção de Bolsonaro de não participar da posse de Lula, em 1° de janeiro. Quando a aeronave presidencial deixar o espaço aéreo brasileiro, a chefia do poder Executivo federal será exercida pelo atual vice, Hamilton Mourão (Republicanos).A canção "Tá na hora do Jair embora" é criação do cantor e compositor Juliano Maderada, que ganhou fama neste ano ao compor músicas de apoio a Lula. Um dos trechos da letra pede que o presidente "arrume as malas" e deixe o comando do país. Durante a campanha eleitoral, até mesmo a senadora Simone Tebet (MDB), que apoiou a chapa petista no segundo turno, se animou com a obra Com a ausência de Bolsonaro e os sinais dados por Mourão de que não pretende ser o responsável por entregar a faixa presidencial a Lula, o teor do rito tem sido mantido em segredo.Segundo a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, o repasse do adereço ao presidente eleito terá uma "surpresa"