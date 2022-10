Um vídeo da senadora Simone Tebet (MDB-MS) viralizou a partir desta sexta-feira (21/10) nas redes sociais. Nas imagens, Tebet aparece cantando "tá na hora do Jair, já ir embora", em referência ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Tebet está em campanha ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial.

No vídeo, Tebet aparece dançando a música e convidando os apoiadores em ato eleitoral em Minas Gerais. Lula terminou à frente no primeiro turno, com 48,43% dos votos válidos no primeiro turno em 2 de outubro.