Gleisi diz ver 'tentativa de desmobilização' da posse de Lula

Presidente do PT, Gleisi (esq.) prometeu 'surpresa' na entrega da faixa presidencial a Lula (foto: EVARISTO SA / AFP)

Prisões são 'pedagógicas'

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, disse, nesta sexta-feira (30/12), que estão em curso tentativas de "desmobilização" do comparecimento popular à posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 1° de janeiro. A dirigente não quis revelar quem vai entregar a faixa presidencial a Lula e prometeu uma "surpresa" no momento.Uma alternativa terá de ser encontrada para repassar o adereço ao petista, uma vez que o atual ocupante do cargo, Jair Bolsonaro (PL), viajou para Miami, nos Estados Unidos . O vice, Hamilton Mourão (Republicanos), já avisou que não vai participar do evento em Brasília (DF)."Todas as medidas (de segurança) estão sendo tomadas. Acho que tem uma tentativa de desmobilização da posse. O povo querendo vir e tem gente dizendo 'não, mas vai ser perigoso'. Não vai ser perigoso. Não acredito que a gente vá ter problemas", afirmou, em entrevista à "GloboNews".De acordo com Gleisi, há conversas com a Polícia Federal e a Polícia Militar do Distrito Federal a fim de garantir a segurança de todos os participantes e espectadores das solenidades que vão compor o processo de posse. Militantes petistas estão sendo orientados a respeito de cuidados como a necessidade de resistência a provocações e a precaução sobre os lugares frequentados.A presidente do PT, contudo, explicou que esse é um processo inerente a todos os eventos públicos do partido. "A segurança vai estar bem reforçada", assegurou, afirmando que a decisão sobre Lula desfilar, ou não, em carro aberto será tomada no dia 1°.



Para Gleisi Hoffmann, que concilia os trabalhos à frente do PT com mandato de deputada federal pelo Paraná, as recentes prisões de bolsonaristas suspeitos de incitação à violência podem contribuir para pacificar o ambiente. Ontem, policiais federais e militares deflagraram, em Brasília, operação para prender suspeitos da tentativa de invasão à sede da PF, em 12 de dezembro.

"Isso (as prisões) é muito importante. É pedagógico. Mostra que não vai ter condescendência com esse tipo de atitude", pontuou.



No sábado (24), o empresário bolsonarista George Washington de Oliveira também foi preso na capital federal. Ele é acusado de tentar explodir um caminhão nos arredores do Aeroporto de Brasília.