Polícia apreende arma de bolsonarista que ameaçou atirar em Lula na posse

Apreensão foi compartilhada pelo futuro ministro da Justiça Flávio Dino (foto: Reprodução/Twitter) A Polícia Federal (PF) apreendeu, nessa quinta-feira (29/12), uma arma de grosso calibre e um suporte, geralmente utilizado por snipers, com um homem que fez um vídeo ameaçando atirar no presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a posse no próximo domingo (1º/01). A informação foi confirmada nas redes sociais do futuro ministro da Justiça, Flávio Divo.

Foram apreendidas essa arma e mais outra de um indivíduo que veiculou um vídeo com ameaças alusivas à posse presidencial. Demais providências em curso na Polícia Federal. pic.twitter.com/hRzARppVRC %u2014 Flávio Dino %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@FlavioDino) December 29, 2022





No vídeo, divulgado nas redes sociais, o homem que se identifica no perfil como Júnior Ferro Velho, segura a arma e debocha da posse do presidente eleito, que escolheu subir a rampa do Palácio do Planalto sem colete a prova de balas. "Subir [a rampa] ele sobe, só não sei se termina. Começar a rampa ele começa, só não sei se termina", diz.





Não foram dados mais detalhes sobre a ação, como informações sobre a prisão ou não do homem que aparece no vídeo. A apreensão ocorre no mesmo dia em que foi deflagrada a operação Nero, para tem identificar e prender os vândalos suspeitos de tentar invadir o Edifício-Sede da PF em Brasília na noite do dia 12 de dezembro.