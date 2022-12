Brasília se prepara para a posse de Lula com forte esquema de segurança

Cerca de 300 mil pessoas são esperadas na Esplanada dos Ministérios para assistir a posse presidencial (foto: Ed Alves/CB/D.A Press) A posse do presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva (PT) está chegando e, para celebrá-la, milhares de brasileiros estão se programando para prestigiar o evento na Esplanada dos Ministérios no próximo domingo.

Por conta dos atos de vandalismo e manifestações antidemocráticas que vêm ocorrendo nos últimos dias no Distrito Federal, as forças de segurança estão trabalhando para reforçar o policiamento e o monitoramento na Esplanada dos Ministérios. O Governo do Distrito Federal está atuando de forma integrada com órgãos federais para garantir a segurança da população, das autoridades e do patrimônio público.









A estimativa do gabinete de transição do governo federal é que cerca de 300 mil pessoas estejam presentes na Esplanada dos Ministérios para a posse presidencial.

Por motivos de segurança, somente 30 mil pessoas poderão ocupar a Praça dos Três Poderes. Aqueles que quiserem ver o presidente eleito subir a rampa do Planalto devem se programar para chegar cedo, pois o acesso à praça só poderá ser feito até 12h30.

Caso haja lotação antes deste horário, o acesso será bloqueado mais cedo. "É um evento complexo. A grande concentração de pessoas que estarão presentes nesses atos demanda um planejamento muito bem feito relacionado à questão de segurança", pontuou Júlio Danilo, secretário de Segurança Pública do DF.





Policiamento

De acordo com o superintendente regional da Polícia Federal no DF, Marlon Cajado, 1 mil policiais federais estarão trabalhando nos eventos que envolvem a posse. Segundo ele, a segurança também estará reforçada por parte da PF no aeroporto e nos hotéis. "O foco maior da Polícia Federal será na proteção das autoridades que virão para a posse. Estaremos atuando nos hotéis e nos deslocamento das autoridades", anunciou Cajado.





O comandante-geral da PMDF, Fábio Augusto, informou que a corporação vai mobilizar todo efetivo disponível. Os policiais militares serão empregados em linhas de revistas e controle de público nos dias de evento.

"Queremos tranquilizar a população. Estaremos empregando um grande efetivo não somente na área onde ocorrerá a posse, mas também na rodoviária, setores hoteleiros, aeroporto e diversos pontos sensíveis que já estão sendo protegidos diariamente", declarou o comandante.





O delegado-geral da PCDF, Robson Cândido, informou que todas as delegacias estarão funcionando no domingo e 300 policiais estarão trabalhando extraordinariamente na posse. "Aeronaves da PCDF também estarão à disposição da Secretaria de Segurança Pública. Se Deus quiser, não teremos nenhum tipo de problema nas posses", disse Cândido.





Segundo o comandante-geral do CBMDF, Alan Araújo, haverá 250 bombeiros trabalhando por período no dia da posse, apoiando os cinco postos do SAMU que estarão montados na Esplanada para atender a possíveis emergências.

"O Corpo de Bombeiros orienta que as pessoas se hidratem bem. A maioria das pessoas que atendemos nesse tipo de evento é por falta de hidratação ou alimentação", afirmou.





O diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal, Djairlon Henrique Moura, anunciou que a PRF ampliou o efetivo que trabalhará na posse presidencial. Segundo ele, serão 30 equipes de motociclistas batedores, 10 a mais que na última posse.

Os postos de fiscalização da PRF foram cedidos à equipe de transição para colocar tendas de apoio às caravanas que estão vindo de outros estados. "As principais vias que dão acesso ao DF são rodovias federais. Nesse sentido, a PRF organizou cinturões de policiamento para garantir chegadas e partidas seguras para quem vem de outros estados", pontuou Moura.

Leia: STF determina prisão em flagrante para quem portar arma no DF até dia 2

Acesso e mobilidade

O acesso dos pedestres à Esplanada será feito somente pela via N1, na altura da Estação Rodoviária de Brasília (ERB), onde haverá pontos de revista da população. Na madrugada de sábado, as vias N2 e S2 serão fechadas. Não será autorizado o acesso pela S1 ou pelas escadarias dos ministérios. O bloqueio da S1 será a partir da alça leste da Rodoviária do Plano Piloto. Os motoristas que estiverem na L2 Norte não poderão acessar a Esplanada.





Agentes de segurança estarão em posse de detectores de metais portáteis. Aqueles que forem de carro deverão estacionar no Setor de Autarquias, Setor de Diversões, Setor Bancário ou Setor Comercial.

O diretor do Detran-DF, Francisco Saraiva, contou que o departamento vai colocar 35 viaturas disponíveis para a posse presidencial, além de um helicóptero e guinchos. "Temos vários eventos no mesmo dia. O Detran vai juntar todo o seu efetivo para colocar à disposição dos eventos da posse", anunciou Saraiva.





Acolhimento

De acordo com o secretário-chefe da Casa Civil do DF, Gustavo Rocha, o GDF vai disponibilizar o Pavilhão do Parque da Cidade, o Estádio Mané Garrincha, a Granja do Torto e algumas escolas no Plano Piloto para acomodação das caravanas que vêm de outros estados.

A Secretaria de Saúde e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) também disponibilizarão equipes de saúde para ficarem à disposição das caravanas. "Essas ações fazem parte de um empenho conjunto do GDF por determinação do governador Ibaneis Rocha", explicou o secretário.





Barreiras nas principais rodovias

Um esquema para receber caravanas lulistas ou bolsonaristas que chegarem a Brasília até o dia 1º de janeiro foi incluído na Operação para Posse 2023 da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal (SESP/DF).

A previsão, anunciada ontem em coletiva pelos chefes das forças de segurança, é de chegada de 800 a mil veículos, com aproximadamente 20 mil pessoas pró-Lula, de diversos estados para a festa da posse. Do lado contrário, o diretor de operações da PRF, Djairlon Moura, não soube estimar o volume de apoiadores do presidente Bolsonaro, pois ninguém entrou em contato com a corporação.





A SSP/DF disponibilizou alguns pontos de alojamento para os apoiadores do novo governo. Serão o Pavilhão do Parque da Cidade, Estádio Mané Garrincha, Granja do Torto e escolas públicas do Plano Piloto. Os transportes serão identificados ao chegarem aos postos de fiscalização da PRF, localizados nas rodovias federais 060, 020 e 040 e acompanhados pelos agentes até o Plano Piloto. De lá, a PMDF levará a cada alojamento designado.





Apesar da falta de conhecimento oficial sobre a chegada de caravanas bolsonaristas, a PRF não irá barrar a entrada de nenhuma delas no DF. Será disponibilizado um local para esses manifestantes se alojarem e outro para se manifestarem, mas até o fechamento desta edição o GDF não havia definido onde serão. O secretário de segurança pública do DF, Júlio Danilo, afirmou que não será permitida manifestação política contrária à posse na área central de Brasília.





Caravanas bolsonaristas

Uma lista com a opção de 17 ônibus saindo de nove estados brasileiros com destino a Brasília tem circulado em grupos bolsonaristas. A programação de saída dos ônibus começou na última quarta-feira. Os pontos de partida são: Bahia (01), Espírito Santo (01), Goiás (02), Mato Grosso do Sul (02), Mato Grosso (01), Minas Gerais (02), Santa Catarina (01) e São Paulo (06). O ônibus que sairia do Paraná (01) foi cancelado por falta de adesão de passageiros.





O anúncio convida as pessoas a passarem o réveillon no Quartel General (QG) da capital federal. Não há um padrão nos valores das passagens, algumas caravanas cobram R$ 50, outras R$ 250 somente para um trecho da viagem, outras cobram R$ 150 ida e volta. "Da mesma forma, a PRF está preparada para trabalhar com grupos antagonistas", garantiu o diretor da PRF.





Delegações do exterior

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal (SESP/DF) confirmou a presença de 56 delegações - entre presidentes, vices, chanceleres e governadores - e 25 chefes de Estado, de acordo com informações divulgadas pelo chefe da pasta, Júlio Danilo, em coletiva, no Palácio do Buriti. A operação de segurança para receber as delegações estrangeiras começou na madrugada de ontem, com a chegada de chefes de Estado da Angola e Cuba.





A Polícia Federal (PF) é a força de segurança responsável pela proteção das autoridades e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) opera na escolta das autoridades. Serão em torno de 40 equipes para levar as delegações aos compromissos oficiais e outros que poderão surgir eventualmente.





As corporações estão trabalhando junto com o Ministério de Relações Exteriores (MRE) para a troca de informações sobre a agenda das autoridades e decisões sobre as escoltas. "Os diplomatas de ligação (disponibilizados pelo MRE) fazem toda a agenda dessas autoridades. Nós temos integrantes da Marinha, Exército, Aeronáutica, PMDF, da Força Nacional de segurança pública e da PRF", explicou Djairlon Moura.





Deixe esses itens em casa:

Armas de brinquedo, réplicas ou simulacros

Armas brancas (facas, machados, martelos, etc)

Carros de som

Trios elétricos

Objetos pontiagudos

Garrafas de vidro

Latas

Hastes de bandeiras

Espetos de churrasco

Apontador a laser

Barracas

Tendas

Fogões

Fogos de artifício

Artefatos explosivos

Dispositivos sonoros (megafones e outros)

Dispositivos de choque elétrico

Drogas ilícitas

Animais, exceto cães-guia

Substâncias inflamáveis

Drones, exceto aqueles utilizados pelas forças de segurança e pela equipe de transição





O porte de armas de fogo e munições está suspenso em todo o Distrito Federal até as 18 horas de segunda-feira (2/1/23), por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF.





Aos que pretendem levar lanche e água, a recomendação é que utilizem embalagens de plástico transparentes.





* Fonte: SSP-DF