Ação contra Bolsonaro por conduta no 7 de Setembro é arquivada

Ministro concordou com PGR, que não viu crime por parte do chefe do Executivo (foto: Tércio Teixeira/AFP) O ministro Ricardo Lewandowski, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou o arquivamento da ação que pedia uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) pelos atos de 7 de Setembro deste ano. O magistrado seguiu a avaliação da Procuradoria-Geral da República - que não viu crime por parte do chefe do Executivo.









O pedido de investigação foi apresentado pelo deputado federal Israel Batista (PSB-DF). Segundo o parlamentar, o presidente usou a estrutura e recursos públicos para se promover politicamente - já que era candidato à reeleição.

Leia também: PF atribui a Bolsonaro crimes por fake news sobre a vacina





No dia do feriado, Bolsonaro fez duas aparições públicas, em Brasília e no Rio de Janeiro, após o desfile oficial da Independência. Segundo o pedido, ele usou as estruturas montadas para se promover politicamente, discursar e enaltecer a gestão dele no país.





À época, especialistas apontaram que ele poderia ser investigado por abuso de poder e campanha eleitoral irregular por adotar o tom político durante as comemorações.