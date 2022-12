Reajuste de salários dos políticos é publicado no Diário Oficial da União

Outros aumentos foram programados até 2025, quando os salários chegarão a R$ 46.366,19 (foto: Tereza Movilla/Flickr)

O Congresso Nacional promulgou no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (26/12) o reajuste dos salários de ministros, presidente, vice e parlamentares. A medida foi aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal no último dia 20 e foi assinada hoje pelo presidente do parlamento, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Além do aumento previsto a partir do próximo 1º de janeiro, no qual os subsídios mensais para todos os cargos passarão de R$ 33,7 mil para R$ 39,2 mil, outros aumentos foram programados até 2025, quando os salários chegarão a R$ 46.366,19.

O texto publicado estabele os seguintes valores e datas: "II - R$ 41.650,92 (quarenta e um mil seiscentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos), a partir de 1º de abril de 2023; III - R$ 44.008,52 (quarenta e quatro mil e oito reais e cinquenta e dois centavos), a partir de 1º de fevereiro de 2024; IV - R$ 46.366,19 (quarenta e seis mil trezentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos), a partir de 1º de fevereiro de 2025".