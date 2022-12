PM ameaça atirar em vizinha por causa de bandeira de Lula

Caso foi registrado no centro de Matias Barbosa (foto: Prefeitura/Divulgação)

A intolerância política quase foi o motivo de uma tragédia em Matias Barbosa, na Zona da Mata Mineira. A moradora de um prédio localizado no Centro da cidade denunciou que um vizinho, policial militar, ameaçou atirar nela por ter estendido uma bandeira do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na janela do apartamento.