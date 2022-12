Moraes: 'TSE mostrou que redes sociais não são terra sem lei'

Em sessão de encerramento do ano Judiciário, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, fez um balanço sobre as atividades da Corte em 2022 — ano em que ele assumiu a presidência e atuou nas eleições. O magistrado chamou atenção para o combate às fake news e disse que o Brasil não é uma “terra sem lei” quando se trata do uso das redes sociais.

“A Justiça brasileira e o TSE demonstraram que, aqui no Brasil, as redes sociais não são uma terra sem lei”, disse. “Aqui as milícias são combatidas, apenadas e não vão conseguir interferir negativamente nas eleições”, acrescentou.





Moraes ainda citou as resoluções do tribunal que barraram no pleito deste ano o porte de armas de fogo nas seções eleitorais e o uso de celulares nas cabines de votação. Para o presidente do TSE, as medidas são "marcas" da Corte para garantir tranquilidade nas eleições e combater o assédio eleitoral. "Arma no dia das eleições é o voto", enfatizou.

Fim do julgamento: STF declara orçamento secreto inconstitucional

“O TSE soube cumprir com êxito, com eficiência, com eficácia, com rapidez, e extrema celeridade, a sua competência de realização das eleições, de julgamento dos casos relacionados a candidaturas e inelegibilidades para que tudo chegasse a hoje, ao fim do período, do ano judiciário, a bom termo", ressaltou Moraes.