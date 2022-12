Vídeo: PM debocha de bolsonarista: 'Suma, patriotário'

Cenário de guerra

Durante o ato de vandalismo de bolsonaristas em Brasília, na última segunda-feira (12/12), um agente da Polícia Militar (PM) foi gravado debochando dos manifestantes enquanto tentava dispersar a confusão. 'Suma, patriotário', declara o policial em vídeo que circula nas redes sociais.Na gravação, feita por um bolsonarista no meio da confusão, o manifestante reclama do uso de tiros contra o grupo. Nesse momento, o militar chega questionando: "o senhor tá fazendo o quê aqui?".O agente, então, ordena que o homem se retire do local. "Some, desaparece. Sai de perto do policiamento. Suma, 'patriotário'. Desaparece do pelotão", disse.A PM tentava conter atos violentos de bolsonaristas , que tentaram invadir a sede da Polícia Federal (PF), em Brasília, na noite da última segunda feira (12/12). O vídeo foi transmitido ao vivo pelas redes sociais.O grupo de manifestantes chegou a revidar atirando paus e pedras em direção aos policiais.



Os ataques começaram depois da prisão temporária do cacique bolsonarista Serere Xavante por suspeita de ameaça de agressão e de perseguição contra o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Além de tentar invadir a sede da PF, os manifestantes incendiaram carros e ônibus nos arredores do prédio da corporação. Houve explosões, tiros e bombas, mas ninguém foi preso.



Após a confusão, a atuação da Polícia Militar foi questionada por órgãos como a Promotoria de Justiça Militar do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDF). O órgão cobra esclarecimentos sobre a atuação dos agentes durante os eventos violentos.