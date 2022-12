'Cercadinho' de Bolsonaro no Palácio da Alvorada é desmontado

Um dia após o caminhão de mudanças passar pelo Palácio da Alvorada, o veículo esteve, nesta sexta-feira (16/12), em frente ao Palácio do Planalto. O local passa ainda por pintura na rampa e limpeza externa. A preparação ocorre para abrigar o sucessor do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Com a ajuda de servidores do Planalto e sob a escolta de membros do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), funcionários da empresa de mudanças carregaram caixas e presentes recebidos pelo chefe do Executivo para dentro do caminhão, entre eles, a Harley Mito, uma moto de madeira, que ficava exposta no prédio.