Constantino sobre caminhão no Planalto: 'Traz os esperançosos à realidade'

Rodrigo Constantino disse que Bolsonaro deveria ter sido mais "firme" contra aqueles que "abusaram" do poder em seu governo (foto: Reprodução/Youtube)

Ao comentar os caminhões de mudança no Palácio da Alvorada e no Palácio do Planalto, Rodrigo Constantino, comentarista bolsonarista da, disse que a imagem deve trazer os mais "esperançosos à realidade", em referência aos bolsonaristas que ainda acreditam que o presidente Jair Bolsonaro (PL) vai impedir que o seu sucessor Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assuma o governo.