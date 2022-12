Eduardo Bolsonaro sobre choro de Tebet: 'Ainda não recebeu migalhas?'

Eduardo Bolsonaro usou as redes sociais para ironizar choro de Tebet em seu discurso de despedida do Senado (foto: Roque de Sá/Agência Senado/Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)



O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou as redes sociais para "alfinetar" a senadora Simone Tebet (MDB). Cotada para um dos ministérios do governo Lula, Tebet chorou ao se despedir do Senado. Seu mandato termina em 1º de fevereiro de 2023. Embora seja cotada para ser ministra, nenhum anúncio oficial foi feito até o momento.









Apesar de ter ressaltado que não estava atrás de um cargo no governo Lula quando decidiu apoiar o presidente eleito no segundo turno das eleições, muitos afirmam que o apoio de Tebet Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não foi genuíno, assim como Eduardo Bolsonaro insinuou.

