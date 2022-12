Caminhão de mudança chega ao Palácio da Alvorada

Caminhão de mudanças foi visto entrando na residência oficial da Presidência nesta quinta-feira (15/12) (foto: Reprodução/Daniel Trevor)

Um caminhão de mudanças foi visto entrando no Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente da República, na tarde desta quinta-feira (15/12). A 16 dias para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o caminhão dá indícios de que o presidente Jair Bolsonaro (PL) está começando a desocupar a residência oficial para o seu sucessor.