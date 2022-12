Após um mês, Bolsonaro volta a publicar no Twitter para parabenizar o filho

Jair Bolsonaro (PL) usou a rede social para parabenizar o "filho 02", o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos), na manhã de hoje (7/12) (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Após um mês sem publicar no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro (PL) usou a rede social para parabenizar o "filho 02", o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos), na manhã desta terça-feira (7/12). Ele completa 40 anos hoje.





“Parabéns por seu aniversário! Um forte abraço, Garoto”, disse o presidente pelas redes sociais. A última publicação de Bolsonaro, na rede, foi o vídeo em que pediu para que apoiadores desobstruíssem as rodovias durante manifestações, no dia 2 de novembro.

Desde a derrota nas urnas para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 30 de outubro, Bolsonaro reduziu não somente suas aparições presenciais, mas também a frequência do uso das redes sociais. Neste período, ele deixou de fazer as lives semanais , hábito que manteve durante todo o mandato.









No último mês, o presidente chegou a passar 20 dias sem comparecer ao Palácio do Planalto, seu local de trabalho. Neste intervalo, despachou e recebeu aliados no Alvorada.





Desde o dia 26 de novembro, Bolsonaro participou de três cerimônias do Exército, sendo que, no da última segunda-feira (7/12), ele chorou durante o evento de promoção de oficiais , em Brasília. Imagens da TV Brasil mostraram o presidente emocionado e enxugando as lágrimas ao cumprimentar os oficiais.





Com a vitória de Lula (PT), apoiadores de Bolsonaro levantaram manifestações em frente aos quartéis militares, pedindo “intervenção militar” e contestando a legitimidade das urnas.

Erisipela e abatimento

Conforme aliados do atual presidente, a reclusão é justificada por uma erisipela, infecção na pele que causa feridas inflamadas e doloridas, na perna. No último domingo (4/12), Carlos publicou foto do ferimento do pai, dizendo ser de poucos dias atrás.