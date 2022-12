Ator Maurício Mattar protesta em frente a quartel contra eleição de Lula

Na manifestação, o ator usava uma camisa da seleção brasileira e segurava uma bandeira do Brasil (foto: Reprodução/Redes Sociais) O ator Maurício Mattar esteve nas manifestações da extrema-direita contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em frente ao Palácio Duque de Caxias, onde está localizado quartel-general do Comando Militar Leste (CML), no Rio de Janeiro.









Nas redes sociais, o apoio do artista dividiu opiniões. Enquanto um internauta afirmou que “existem artistas íntegros e idôneos fora da ‘lacrolândia’”, outro fez trocadilho alegando que o ator estava “indo Mattar a carreira”. Outros usuários também comentaram sobre a qualidade do trabalho do ator.

Existe uma correlação fortíssima entre as categorias "ator ruim" e "bozonazismo".



Exemplos: Ricardo Macchi (Cigano Igor), Maurício Mattar, Mário Frias, Vitor Fasano e Humberto Martins.



Não pode ser só coincidência. %u2014 Paulo RJ (@hospicio_brasil) December 7, 2022

A lá o Maurício Mattar indo Mattar a carreira



(que carreira né) pic.twitter.com/KOn1t037ru %u2014 William De Lucca (@delucca) December 6, 2022

Existem sim Artistas íntegros e idôneos fora da Lacrolândia: Mauricio Mattar no CML-RJ%uD83E%uDEE1%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83D%uDC4F%uD83D%uDC4F%uD83D%uDC4F pic.twitter.com/dsi0X0yGYg %u2014 Fellipe Bambam (@fellipebambam) December 6, 2022





Além de Maurício Mattar, outros atores, como Cássia Kis e Victor Fasano, estiveram nos acampamentos bolsonaritas que pedem “intervenção militar”, alegam fraude nas urnas e fazem críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF).