Moraes manda prender empresário que chamou atiradores para Brasília

Empresário bolsonarista Milton Baldin foi preso pela Polícia Federal na noite desta terça-feira (6/12) (foto: Reprodução)

O empresário bolsonarista Milton Baldin foi preso pela Polícia Federal na noite desta terça-feira (6/12) em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília. A ordem partiu do Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Os policiais utilizaram uma viatura descaracterizada, o que fez com que os presentes acreditassem que Milton estivesse sendo sequestrado. Ele foi levado para realizar exames e, posteriormente, será encaminhado ao presídio.

Na semana passada, o empresário, que é da cidade de Juruena, no interior do Mato Grosso, convocou CACs - pessoas que possuem o certificado de registro para colecionar, atirar desportivamente e caçar - a impedir a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





"Pedir aos CACs, atiradores que têm armas legais... Somos 900 mil atiradores no Brasil hoje, venham aqui mostrar presença (...) Se nós perdermos essa batalha, o que você acha que vai acontecer dia 19? Vão entregar as armas, e o que eles vão falar? 'Perdeu, mané'", afirmou o manifestante na ocasião, sob aplausos dos presentes.A diplomação de Lula e do seu vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) foi marcada para o dia 12 de dezembro na sede do Tribunal Superior Eleitoral, na capital federal.

Leia mais: VÍDEO: Bolsonarista convoca atiradores para impedir a diplomação de Lula

A cerimônia atesta a vitória dos candidatos no processo eleitoral e indica que eles estão aptos para assumir o cargo para o qual foram eleitos.