Eduardo Bolsonaro sobre a PEC da transição: "Fake news"

Eduardo Bolsonaro chamou a PEC da Transição de "PEC Fura Teto" (foto: AFP / EVARISTO SA)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira (7/12) para se referir à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Transição, apresentada pelo governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que amplia o teto de gastos para pagar o Bolsa Família.

“É PEC Fura Teto. O programa chama-se Auxílio Brasil. E para pagar os R$ 600 é preciso R$ 52bi e não R$ 149bi como o Senado aprovou. Essa dinheirama é para o PT pagar pelo apoio eleitoral a Lula (leia-se: roubar do povo), ministérios. Isso geraria inflação e desemprego”, escreveu o deputado.

Na tarde dessa terça-feira (6/12), a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado aprovou em votação simbólica o texto final da PEC da Transição.

Por causa dos impasses em relação ao montante a ser ampliado do teto de gastos, foi acordado entre os senadores que o valor aprovado na Comissão ficaria em R$ 145 bilhões - e não os R$ 175 bilhões inicialmente previstos pela equipe de transição.

Agora, o texto segue para votação em plenário nesta quarta-feira, onde precisa ser aprovado em dois turnos pelos senadores, para então ser encaminhado à Câmara dos Deputados. São necessários 49 votos favoráveis.