Constantino sobre Eduardo no Catar: 'Quis transparecer normalidade'

“O presidente mesmo está em silêncio, talvez um silêncio estratégico, talvez não. Talvez ele esteja meio depressivo e não está nem comentando a Copa, e o filho dele achou adequado transparecer normalidade”.



Nas redes sociais



Flagrado pela transmissão da Cazé TV, do jornalista e youtuber Casimiro, Eduardo não fez nenhuma publicação sobre a competição ou a viagem ao Catar.



Nas redes sociais, o parlamentar vem sendo hostilizado por “curtir a vida”. Isso porque apoiadores de Jair Bolsonaro estão se reunindo em frente a quartéis de todo o Brasil pedindo “intervenção federal” por causa do resultado da disputa presidencial, com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) eleito no 2º turno com 50,9% dos votos válidos (60,3 milhões).

Rodrigo Constantino, comentarista bolsonarista da Jovem Pan, repercutiu a notícia da presença do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), no Estádio 974, em Doha, no Catar, onde o Brasil venceu a Suíça por 1 a 0, nesta segunda-feira (28/11), pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo.Para Constantino, Bolsonaro deve ter achado "adequado transparecer normalidade” e por isso autorizou a viagem do filho.