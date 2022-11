Moraes exclui PP e Republicanos de ação sobre urnas

O ministro ainda condenou a coligação da campanha à reeleição de Bolsonaro a pagar uma multa de quase R$ 23 milhões por litigância de má-fé - quando a Justiça é acionada de forma irresponsável.

Recurso



Com isso, as assessorias jurídicas do partidos Republicanos e dos Progressistas apresentaram recurso contra a decisão do ministro.Os partidos argumentam que não foram consultados sobre a ação do Partido Liberal que pediu a anulação dos votos de mais de 279 mil urnas apenas no segundo turno das eleições. Ambas as legendas também argumentam que, em nenhum momento, questionaram o resultado do pleito eleitoral de 2022.