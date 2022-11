Richarlison e Flávio Bolsonaro brigam na Justiça por imóvel no Rio? Entenda

Atacante e senador brigam na Justiça (foto: AFP/REPRODUÇÃO; PEDRO FRANÇA/AGENCIA SENADO)









De acordo com informações do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a última movimentação do caso, no dia 6 de outubro, informa que ele estava em fase de arquivamento em definitivo.





Briga judicial

O jogador da Seleção brasileira Richarlison e o filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), senador Flávio Bolsonaro (PL-SP), travam na Justiça uma disputa envolvendo uma mansão luxuosa avaliada em R$ 10 milhões.

O embate começou em 2020, quando o atacante brasileiro resolveu comprar o imóvel. No mesmo ano, Flávio acabou se interessando pelo local. Ao saber que o imóvel já havia sido comprado por Richarlison, o filho do presidente tentou reverter a venda.





Cinco meses depois, o senador voltou ao local, que já era de Richarlison, e sem avisar ancorou sua lancha na frente do imóvel e pediu ao antigo dono para mostrar a mansão ao colega de um amigo interessado.





Depois do ocorrido, a esposa do empresário de Richarlison, que morava no local, foi surpreendida com policiais e um oficial de Justiça na porta para uma reintegração de posse.

A ordem judicial atendia a um pedido da M Locadora, que havia comprado a posse do imóvel do marido de Clara Nunes (1942-1983) em 1986, mas, segundo a publicação, revendido em 2002. Após 20 anos, representantes dos espólios do antigos donos, já mortos, reivindicavam o espaço. O advogado da M Locadora era sócio de Willer Tomaz, o amigo que Flávio levou para saber mais detalhes do imóvel e a quem foi negada a compra.





As informações são do jornalista Guilherme Amado, do Metropoles. Segundo ele, o TJ não soube dizer com quem está a mansão após o arquivamento, mas a publicação do Metrópoles mostra que a última decisão antes dessa etapa do processo, de 5 de agosto, foi favorável a Tomaz.