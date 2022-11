Cármen Lúcia rebate Mendonça sobre preconceito religioso

Ministra ficou incomodada com a fala de André Mendonça, nessa quinta-feira (24/11) (foto: Wilson Dias/Agência Brasil )

Igualdade para todos

A ministra Cármen Lúcia e o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), protagonizaram, nessa quinta-feira (24/11), um debate sobre preconceito religioso durante o julgamento da Arguição de Descumprimento Fundamental (ADPF) 634, que discute a competência do município de São Paulo para instituir o dia 20 de novembro como feriado do Dia da Consciência Negra.Durante fala no julgamento, Mendonça disse que sabe dos preconceitos existentes no Brasil porque os “segmentos religiosos também sofrem preconceitos”.Sem esperar que o ministro terminasse a fala, Cármen o interrompeu: “Principalmente os de matrizes africanas, não são os evangélicos, não são os católicos. No Brasil, o preconceito é contra as religiões de matrizes africanas”.Mendonça, que é pastor evangélico, respondeu a ministra argumentando que as religiões evangélicas também sofrem preconceito e afirmou que, em sua visão, cabe ao Congresso Nacional editar uma lei nacional instituindo o feriado, e não ao município, voltando ao núcleo norteador de seu voto.A ministra se incomodou com a fala do ministro. “Nós somos um só povo, uma só raça, uma só nação. Somos todos a raça humana, brasileiros e devemos estar imbuídos desse mesmo propósito de construção de igualdade para todos”, afirmou.