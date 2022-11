PF faz busca e apreensão na casa de ex-senador Romero Jucá em Roraima

Romero Jucá foi líder de governo no Senado da gestão Michel Temer (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil ) A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta quarta-feira (23), um mandado de busca e apreensão na casa do ex-senador Romero Jucá, em Boa Vista (RR). A ação faz parte da Operação Imhotep, que investiga um esquema de corrupção e fraudes em convênios com diversos municípios, incluindo a capital roraimense, no período entre 2012 e 2017.





As investigações mostram que três empresas de engenharia pagavam, supostamente, propinas em contratos distribuídos a Jucá e a servidores públicos que participavam do esquema. O envolvimento do ex-senador e ex-lider de governo no Senado do governo Michel Temer, se dava quando tratava de convênios que tivessem a aplicação de dinheiro federal obtido por ele.

Segundo a PF, Jucá também travava pagamentos de emendas parlamentares caso não recebesse sua parte. O dinheiro chegava nele por meio de familiares e de empresas das quais é sócio. Agentes estiveram na casa do ex-senador e no prédio onde funciona uma produtora e o escritório do político.





As três empresas seriam responsáveis pela execução de mais de R$ 500 milhões em convênios durante o período, sendo R$ 15 milhões já identificadas como propina. Os envolvidos vão responder por fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As penas chegam a 35 anos de prisão.

A Operação Imhotep recebe este nome em referência ao nome do grande “engenheiro” do Egito antigo, a quem é atribuída a construção de obras faraônicas como a Pirâmide de Djoser.