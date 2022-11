Governo de transição encontra dificuldade na mobilidade, diz Randolfe

A equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vem enfrentando problemas na área de obras de saneamento básico e mobilidade. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro (PL) fez diversos cortes no orçamento de 2023.

De acordo com o senador Randolfe Rodrigues (Avante-AP), o governo Bolsonaro reduziu em 94% o orçamento previsto para 2023 em obras de saneamento básico. “Isso afeta todas as regiões do Brasil, mas principalmente as mais pobres. É só a ponta de um iceberg de descaso. Logo mais passo mais informações”, disse o senador.