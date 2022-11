Rodrigo Maia é chamado de 'ladrão' na Bahia e responde com 'L'

Ex-presidente da Câmara, Maia foi chamado de 'ladrão' (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Repercussão

O que fizerem com @RodrigoMaia e sua esposa em um hotel na Bahia tem nome: covardia. Covardia é característica desta turba que se aproveitam de ambientes públicos onde estão em maior número para insultar e ofender qualquer um que não faz parte de sua organização criminosa. %u2014 Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) November 20, 2022

O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (PSDB-RJ), foi hostilizado por populares em um restaurante de um resort na Bahia. O caso veio à tona neste domingo (20/11). Imagens mostram o deputado federal sendo chamado de termos como "pilantra" e ladrão".Em outro trecho da gravação, Maia é filmado deixando o local enquanto faz, com uma das mãos, a letra "L", em alusão ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As informações são do "UOL".Uma mulher que aparece na gravação acusa Maia de "atrasar" o país. Ele foi presidente da Câmara entre 2016 e 2021. O parlamentar do Rio de Janeiro foi alvo de críticas vindas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que perdeu para Lula no segundo turno.Quando deixou a presidência da Câmara, Maia tentou emplacar Baleia Rossi (MDB-SP) como sucessor. A eleição interna do Parlamento, contudo, foi vencida por Arthur Lira (PP-AL), aliado de Bolsonaro No dia do segundo turno da eleição presidencial, Maia publicou uma foto em que aparecia fazendo o "L" ao lado do comprovante de votação. Antes, acusou Bolsonaro de ser o "pai" do orçamento secreto . O tucano chegou a compor o secretariado do governador paulista Rodrigo Garcia (PSDB), mas deixou o Palácio dos Bandeirantes um dia após o correligionário anunciar a adesão à campanha bolsonarista no segundo turno Na corrida pelo governo do Rio de Janeiro, o pai dele, César Maia (PSDB), foi candidato a vice na chapa liderada por Marcelo Freixo (Psol), aliado de Lula. Eles perderam para Cláudio Castro, do PL de Bolsonaro.Nas redes sociais, o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) atribuiu a bolsonaristas o ataque a Maia."O que fizerem com Rodrigo Maia e sua esposa em um hotel na Bahia tem nome: covardia. Covardia é característica desta turba que se aproveitam de ambientes públicos onde estão em maior número para insultar e ofender qualquer um que não faz parte de sua organização criminosa", criticou.