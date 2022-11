Brasileiro Ilan Goldfajn é eleito presidente do BID

Para disputar a eleição do BID, Goldfajn (foto) se licenciou da diretoria do Fundo Monetário Internacional (FMI) (foto: AFP / Sergio LIMA)

WASHINGTON, EUA, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-presidente do Banco Central do Brasil, Ilan Goldfajn, foi eleito neste domingo (20) o novo presidente do Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID). Ele será o primeiro brasileiro a comandar a instituição, que financia projetos de desenvolvimento no continente e tem sede em Washington, nos Estados Unidos



Presidente do Banco Central entre 2016 e 2019, indicado por Michel Temer (MDB), Goldfajn é hoje diretor de Hemisfério Ocidental do Fundo Monetário Internacional (FMI), cargo do qual se licenciou para disputar a eleição do BID.

Ele concorria com outros quatro candidatos: a argentina Cecilia Todesca Bocco, secretária de Relações Econômicas Internacionais da chancelaria do país; o mexicano Gerardo Esquivel, um dos diretores do Banco Central do país; o chileno Nicolás Eyzaguirre, ex-ministro da Economia; e Gerard Johnson, de Trinidad e Tobago, ex-funcionário do BID.



A eleição do brasileiro foi facilitada depois que o governo Alberto Fernández abriu mão da candidatura de Todesca Bocco na reta final e decidiu apoiar Goldfajn, que já tinha apoio dos Estados Unidos.

Como EUA, Brasil e Argentina têm a maior parte das ações do banco (30% para o primeiro, 11,4% para cada um dos dois últimos), o caminho se abriu para o brasileiro. Já na primeira rodada de votação, ele obteve 80% dos votos.

Indicação de Guedes

Goldfajn foi indicado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que fez um giro com autoridades do continente em Washington no mês passado, durante as reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial, na tentativa de angariar apoio ao brasileiro. Os candidatos foram alvo de sabatina no último dia 12, e Goldfajn foi o que causou a melhor impressão entre os concorrentes.

A candidatura foi ameaçada, porém, quando Jair Bolsonaro (PL) perdeu a eleição presidencial brasileira. Isso porque o PT, partido do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, trabalhou para adiar a eleição do BID e emplacar outro nome que não o do indicado por Bolsonaro.

O ex-ministro petista da Fazenda Guido Mantega chegou a enviar um email à secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, pedindo que o pleito fosse adiado por 45 a 60 dias. A eleição, porém, não foi adiada, mas a escolha de Goldfajn ficou ameaçada, uma vez que autoridades não querem se indispor com o próximo presidente do Brasil. Na quinta, no entanto, Mantega renunciou ao seu cargo na equipe de transição do governo Lula, o que voltou a dar tração ao ex-presidente do Banco Central no BID.

Conforme mostrou reportagem da Folha de S.Paulo, as prioridades de Goldfajn apresentadas no processo seletivo do banco se alinhavam às de Lula e incluíam combater a fome, promover a cooperação entre países, fomentar crescimento com inclusão social, diversidade e preservação ambiental.

Na teoria, não importa a nacionalidade do presidente do órgão, porque os projetos financiados pelo BID obedecem a critérios técnicos. Na prática, porém, a presença de um brasileiro facilitaria que projetos-pilotos fossem testados no Brasil, por exemplo.

Fundado há 63 anos, o BID é considerado o maior e mais antigo organismo financeiro multilateral do mundo e financia projetos de desenvolvimento econômico, social e institucional na América Latina e no Caribe. Tem 48 países membros e sede em Washington (EUA).

Em novembro de 2022, estavam previstos quase US$ 30 bilhões (R$ 160 bilhões) pelo BID para projetos em preparação ou implementação no Brasil. Entre eles, programas para potencializar negócios de bioeconomia na Amazônia, expansão do ensino em Florianópolis (SC), investimentos rodoviários no estado de São Paulo, pecuária sustentável no Mato Grosso, além de uma série de ações federais.

Turbulências do passado

A eleição deste domingo põe fim a um conturbado período que começou com a eleição do americano Mauricio Claver-Carone para o posto em 2020, mas que foi destituído por unanimidade em setembro, acusado de se envolver com uma subordinada.

No ano da eleição do americano havia forte disposição para que os países que compõem o banco elegessem um brasileiro. Uma série de nomes foram discutidos, como Marcos Troyjo (hoje no banco dos Brics); Rodrigo Xavier; Carlos da Costa (ex-BNDES) e Martha Seillier (ex-secretária do Programa de Parcerias e Investimentos), mas sem sucesso.

O Brasil desistiu de emplacar um indicado após um pedido direto do então presidente americano Donald Trump a Jair Bolsonaro para que o país apoiasse Claver-Carone, então diretor de assuntos para o hemisfério ocidental no Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca. A conturbada gestão do americano, no entanto, chegou ao fim antes que ele completasse o mandato de cinco anos.

Em entrevista recente à Folha de S.Paulo, Claver-Carone, desafeto de Paulo Guedes, afirmou que o país tinha feito uma má escolha ao apoiar sua destituição e que não encontraria agora apoio para eleger um nome próprio.

Como funciona o BID?

Fundado em 1959;

Seus recursos vêm dos seus 48 países membros e de captações nos mercados financeiros, entre outras fontes;

O poder de voto é proporcional ao capital subscrito pelo país;

Os EUA são o país com maior poder de voto na instituição, 30%;

Brasil e Argentina têm 11,4% ambos;

Cada país membro indica um governador — geralmente, o ministro da Fazenda ou Economia.

Países que compõem o BID

Alemanha, Argentina, Áustria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belize, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colômbia, Costa Rica, Croácia, Dinamarca, El Salvador, Equador, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Israel, Itália, Jamaica, Japão, México, Nicarágua, Noruega, Países Baixos, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Reino Unido, República da Coreia, República Dominicana, Suécia, Suíça, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela

O presidente

- Eleito pela Assembleia de Governadores

- Responsável pela condução do dia a dia

- Nas sessões da diretoria executiva não vota, exceto em caso de empate

Fonte: BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento)