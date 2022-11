Estado de Minas começa hoje a entrevistar deputados federais eleitos

Bruno Farias vai representar o Avante na Câmara dos Deputados (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O "EM Entrevista", podcast de Política do, começa, nesta quarta-feira (16/11), uma série de entrevistas com os deputados federais eleitos por Minas Gerais. O primeiro convidado é Bruno Farias (Avante).A conversa, prevista para as 15h30, vai ser transmitida ao vivo no canal do Portal Uai no YouTube. Na sexta-feira (18/11), às 15h, será a vez de Rosângela Reis (PL).Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (Coren-MG), Farias obteve 97,2 mil votos na corrida à Câmara dos Deputados. A instituição do piso salarial da categoria foi uma das bandeiras defendidas por ele durante a campanha Farias é simpático ainda à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) a respeito do Fundo Nacional da Enfermagem.A disputa por uma das 53 vagas de Minas na Câmara foi a primeira experiência dele na política eletiva. Embora o Avante tenha apoiado formalmente a campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Farias declarou neutralidade no embate entre o petista e Jair Bolsonaro (PL) Além do enfermeiro, o Avante mineiro elegeu outros quatro deputados: André Janones, Greyce Elias, Ione Barbosa e Luis Tibé. A posse dos novos integrantes do Congresso Nacional vai acontecer em 1° de fevereiro de 2023.